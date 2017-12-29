عائلة تعثر على قطها المفقود بعد 10 سنوات

لم تكن عائلة تومسون الأمريكية تنتظر ان تجد قطها المفقودة منذ 10 سنوات في كاليفورنيا، لكن المفاجأة حدثت عندما تلقت العائلة اتصالا هاتفيا يخبرهم بأن القط " بيلوت" قد تم العثور عليه في أعقاب حرائق الغابات التي أتت على الغابات في الولاية في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

بيلوت الذي يبلغ من العمر 13 عاما اليوم، تبنته عائلة تومسون في العام 2004، وسنه لم يتجاوز ثلاث سنوات. وفي يوم من أيام العام 2004 ضاع القط ولم يعد إلى منزل العائلة في سانتا توماس.

في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم عثر رجل كان يبحث عن قطه على "بيلوت" في أنقاض ما بعد الحريق التي نشب في المنطقة بعد 10 سنوات من فقدانه.

وقالت عائلة تومسون أنها تلقت مكالمة من مستشفى للحيوانات الاليفة في شمال كاليفورنيا وأخبروا العائلة بوجود القط في المستشفى، بعد ان تم التعرف على بيلوت.

وسأل المستشفى العائلة عن مواصفات القط المفقود من 10 سنوات قبل أن يخبروهم بأنهم عثروا عليه.

وتعيش العائلة حاليا حالة من الذهول وترغب في معرفة كيفية بقاء الهر على قيد الحياة.