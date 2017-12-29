الرابطة الأمريكية لكرة السلة تعتذر من اسرائيل بعد انتصارها لفلسطين

ضمن تمكين الجماهير الرياضية من التصويت حيثما كانت لاختيار لاعبين بهدف خوض مباراة كل النجوم، أدرجت الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة للمحترفين "أن بي إيه" اسم فلسطين المحتلة على موقعها الرسمي للانترنت، ولكنها لم تلبث إلا وأن حذفته، إثر تلقيها رسالة احتجاج من وزيرة إسرائيلية أنكرت فيها وجود فلسطين، واتهمت الرابطة بأنها شرعت بذلك تقسيم الدولة العبرية، بعد أن كان إدارج الاسم على موقع الرابطة وجد ترحيبا من مؤيدي القضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

ويطلب موقع (إن بي إيه) من متصفحيه الراغبين في المشاركة بالتصويت على اختيار الاعبين المشاركين في المباراة "أول ستارز" المقررة لهاذا العام، تحديد بلد إقامتهم، وعند اختيار إمكانية التصويت من الأراضي الفلسطينية، يتيح الموقع اختيار "الأراضي الفلسطينية" المعروفة على أنها "محتلة".

وبحسب كلام المسؤولة الاسرائيلية فإن إدراج اسم فلسطين المحتلة على موقع الرابطة يتعارض مع الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية (وليس القانون الدولي)، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل (وليس موقف المجتمع الدولي).

وفي رده اعتذر مفوض الرابطة آدم سيلفر لإدراج فسطين المحتلة على الموقع، قائلا إن إدراج الاسم وضعه طرف ثالث، وأن الرابطة لا تنشر قوائم اسمية للدول على موقع "أن بي إيه"، وأضاف إن اسم فلسطين المحتلة حذف من الموقع.