طفل وراء أسوأ حريق تشهده نيويورك منذ ربع قرن

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الجمعة إن طفلا يلهو بموقد قد يكون السبب وراء اندلاع حريق في مبنى سكني في حي برونكس أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم أربعة أطفال.

وقالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك إن الحريق، الذي يعد الأسوأ في المدينة منذ ربع قرن، اندلع قبل قليل من السابعة مساء يوم الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا ليتسبب في مقتل عدد من الأشخاص.

وقال دي بلاسيو في مقابلة مع راديو (دبليو.إن.واي.سي) "في هذه المرحلة نعتقد أن (الحريق) بدأ بسبب حادث، صبي يلهو بموقد بالطابق الأول من المبنى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وسبعة أعوام وأربعة رجال وأربع نساء لقوا حتفهم. كما توفي صبي لم تتحدد هويته.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى وأن أربعة مصابين في المستشفى في حالة حرجة. وتوجه أكثر من 160 من رجال الإطفاء للموقع.

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وتفيد سجلات المدينة أن المبنى، الذي يضم 26 شقة، به ما لا يقل عن ست مخالفات لقانون البناء. وجرى تسجيل إحدى المخالفات في أغسطس آب بسبب جهاز معطل لكشف الدخان في شقة بالطابق الأول. ولم يتضح ما إذا كان لتعطل الجهاز أي دور في الحريق.

وقال دي بلاسيو "أعرف أن هناك بواعث قلق أثيرت حول المبنى ذاته... حتى اللحظة يفيد بحثنا أنه لا توجد أي مشاكل في المبنى أو في نظام حمايته من الحرائق".

وكان الحريق الأسوأ في المدينة من حيث عدد القتلى وذلك منذ حريق متعمد في ملهى ليلي في برونكس عام 1990 أدى إلى مقتل 87 شخصا داخل المكان الذي لم يكن له مخارج في حالات الحرائق أو أجهزة إنذار حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفي 2007 لقي عشرة مهاجرين من مالي بينهم تسعة أطفال حتفهم بعد اشتعال جهاز تدفئة في مبنى في برونكس أيضا.