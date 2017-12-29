بالفيديو: لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران

قالت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية إن قوات الشرطة الإيرانية تدخلت يوم الجمعة لتفريق محتجين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه في غرب إيران بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد.

ويعكس اندلاع الاضطرابات تنامي السخط بشأن ارتفاع الأسعار ومزاعم فساد ومخاوف بشأن مشاركة إيران الباهظة التكلفة في صراعات إقليمية مثل سوريا والعراق.

وتجمع نحو 300 متظاهر عقب ما وصفتها فارس بأنها "دعوة من معارضين للثورة" وهتفوا "أطلقوا سراح السجناء السياسيين" و"الحرية أو الموت" مشيرة إلى أنهم أتلفوا ممتلكات عامة. ولم تذكر الوكالة أي جماعات معارضة.

ووقعت الاحتجاجات في كرمانشاه، وهي المدينة الرئيسية بمنطقة شهدت زلزالا أودى بحياة أكثر من 600 شخص في نوفمبر تشرين الثاني، بعد يوم من احتشاد مئات في مشهد ثاني كبرى مدن إيران للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ورددوا خلالها شعارات مناوئة للحكومة.

وانتشرت تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر متظاهرين يصرخون قائلين "الناس تتسول ورجال الدين يتصرفون كآلهة"

إجراءات صارمة

في سياق متصل، قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الجمعة إن رجل دين بارزا في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، أحد أقدس الأماكن لدى الشيعة، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصا في المظاهرات التي خرجت يوم الخميس.

للمزيد: احتجاجات في إيران بسبب إرتفاع الأسعار

والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران لكن كثيرا ما يتظاهر عمال بسبب تسريحهم أو عدم تلقيهم رواتبهم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رجل الدين البارز المحافظ آية الله أحمد علم الهدى قوله "إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء سينشرون تسجيلات وصورا في إعلامهم ويقولون إن نظام الجمهورية الإسلامية فقد قاعدته الثورية في مشهد".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون قائلين "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للدكتاتور". وخرجت احتجاجات أيضا في مدينتين أخريين اثنين على الأقل بشمال شرق البلاد.

وقال علم الهدى، ممثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في مشهد، إن عددا قليلا من الأشخاص استغل احتجاجات يوم الخميس على ارتفاع الأسعار لرفع شعارات مناهضة لتدخل طهران في نزاعات إقليمية.

وأضاف "بعض الناس خرجوا للتعبير عن مطالبهم لكن فجأة رددت مجموعة لا يتعدى عددها الخمسين وسط حشد بالمئات هتافات مغايرة ومريعة مثل 'اتركوا فلسطين' و'أضحي بحياتي في سبيل إيران وليس غزة أو لبنان'".

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يهتفون "اتركوا سوريا، فكروا فينا" في انتقاد لدعم إيران العسكري والمالي للرئيس بشار الأسد الذي يحارب معارضين في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام.

وأشار اسحق جهانكيري نائب الرئيس وحليفه المقرب إلى أن معارضي الرئيس المحافظين قد يكونون من بدأوا الاحتجاجات.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حاكم مشهد محمد رحيم نوروزيان قوله إن "المظاهرات كانت غير قانونية لكن الشرطة تعاملت مع الناس بصبر".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي استخدام شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود