لليوم الرابع على التوالي تظاهر الاف الفلسطينيين في شوارع غزة والضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 20 شخصا على الأقل من المحتجين أصيبوا برصاص حي أطلقه الجنود غالبيتهم أصيبوا على حدود غزة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على "المحرضين الرئيسيين" الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات وكانوا يحاولون الإضرار بالحاجز الحدودي الأمني.

وأضافت المتحدثة أن نحو أربعة آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بعضهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة ويشعلون النار في إطارات السيارات، واجهوا الجنود الإسرائيليين الذين ردوا أساسا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

قطاع غزة

وفي غزة ردد المتظاهرون هتافات "الموت لأمريكا، والموت لإسرائيل، والموت لترامب". وأطلق نشطاء صواريخ على إسرائيل التي ردت بضربات بالدبابات والطائرات.

وقصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية غزة قائلة إن ذلك كان ردا على إطلاق مقاتلين فلسطينيين ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل تم اعتراض اثنين منهما، وقالت إنها استهدفت مواقع تعود لحركة حماس.

وكان ترامب أساء للفلسطينيين وأثار غضبا في البلدان العربية والإسلامية بسبب إعلانه الصادر قبل نحو ثلاثة أسابيع، بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية التي احتلتا إسرائيل سنة سبعة وستين عاصمة للدولة الفلسطينية. وترى دول عدة أن وضع القدس ينبغي أن يحل في إطار اتفاق سلام محتمل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وترى معظم الدول أن وضع القدس الشرقية مسألة تُسوى في اتفاقية سلام نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الرغم من أن هذه العملية متوقفة الآن.

وأجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 21 ديسمبر كانون الأول برفض إعلان ترامب. وصوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعية العامة. وعارضت تسع دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت . ولم تدل 21 دولة بأصواتها.