قطر تودع كأس الخليج لكرة القدم بعد تعادل إيجابي مع البحرين

""استفدت من الحركة التي أعقبت صفقة إخلاء المدينة للمغادرة إلى تركيا، الكثير من الأشخاص فعلوا ذلك، نصفهم من المقاتلين. لقد كان طريقا سهلا للعبور"."

صدام حمادي مقاتل في صفوف داعش الإرهابي