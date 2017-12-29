كنيسة سويدية تعتزم التوقف عن الإشارة إلى الرب على أنه رجل

قررت كنيسة سويدية التوقف عن الإشارة إلى الرب على أنه رجل، واستخدام المصطلحات المحايدة بدلا منها.

وذكرت لينا سيوستراند، قسيس كاتدرائية لوند، التي شيدت لأول مرة في العام 1085، أن اسباب هذه التغييرات هي من أجل مواكبة الطبيعة الأكثر شمولية للمجتمع المعاصر:"لدينا الوعي الكافي المتعلق بمسائل نوع الجنس، والتي أصبحت الأقوى في عصرنا الحالي. وبالطبع للأمر تأثير على اللاهوت وعلى حياة الكنيسة والرعية"، قالت سيوستراند.

وسوف تشرف رئيس الأساقفة، أنتي جاكلين، وهي مطران اللوثرية في أوبسالا (موقع مقر الكنيسة السويدية ويقع شمال ستوكهولم)، وقائد أكثر من 6 ملايين لوثري مسجل، على استبدال المصطلحات الذكورية في الكنيسة السويدية على مدى الأشهر الستة المقبلة.

هذه التغييرات قد تبدو جذرية، لكن أوضحت جاكلين ان الطريقة التي كانت تنظر بها الكنيسة دائما إلى الله هي أنه يحمل صفات عامة، لا تميز بين الذكر والأنثى، وقالت إن "هذا الأمر ليس شيئا تم اختراعه حديثا، إنه جزء من تقاليدنا".

وسيتم تغيير تعبيرات مثل "باسم الآب والابن والروح القدس"، إلى عبارات محايدة مثل "باسم الثالوث.

ومع ان السويد تعتبر من الدول المتقدمة، واجهت هذه التغييرات المقترحة بعض المعارضة والانتقادات. مثلاً، لا يتفق القس ميكايل لوغرين مع هذه الفكرة، حيث قال: "لا يجب التعامل بخفة مع العقيدة الدينية".

ولا بد من الإشارة إلى أن الكهنة لن يجبروا على تغيير استخدامهم للغة في الكنيسة، لكن سوف يتم تشجيعهم على ذلك.

الجدير بالذكر أن اللوثرية هي فرع من فروع البروتستانتية، يرجع تأسيسه إلى مارتن لوثر، الذي كان راهبا وحاول القيام بحركة إصلاحية في الكنيسة الكاثوليكية خلال القرن السادس عشر، فأدى ذلك إلى انفصاله عنها ليؤسس كنائس مستقلة.