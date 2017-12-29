يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التحامل على الشرق الأوسط وسياسة أسلافه في المنطقة من خلال تصريحات إعلامية وتغريدات ينتقد من خلالها إنفاق المليارات من الدولارات في الشرق الأوسط على حساب التنمية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في حوار لصحيفة نيويورك تايمز" في الواقع أعتقد أننا يمكن أن نتحصل على العديد من الأصوات الديمقراطية تماما كالأصوات الجمهورية. الجمهوريون يريدون تطور البنية التحتية في البلاد. أنفقنا، منذ حوالي شهر، 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، والشرق الأوسط أسوأ مما كان عليه قبل 17 عاما، 7 تریلیون دولار، وفي الوقت ذاته الحصول على 12 دولار لإصلاح الطرق أو الطريق السريع، صعب جدا.

أريد أن أخصص ميزانية خاصة بالبنية التحتية تبلغ قيمتها تريليون دولار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد على موقع تويتر في اعقاب حادث انحراف قطار للركاب بولاية واشنطن الأمريكية بنفس العبارات قائلا:

"حادث القطار الذي وقع في ولاية واشنطن سببه تدهور البنية التحتية. يجب تحسين البنية التحتية على وجه السرعة" وأضاف "أنفقنا 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط بينما طرقنا وجسورنا وأنفاقنا تواجه الانهيار".