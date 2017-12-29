شاهد: اقتحام وسرقة متجر لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية

صرح صاحب متجر لبيع الأسلحة شمال ولاية تينيسى في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة ان مجموعة من اللصوص اقتحمت متجره وسرقت اكثر من 30 بندقية.
ونشر رون بيرجر، صاحب المتجر، مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة تصور اللصوص المشتبه بهم وهم يحطمون زجاج العارضات.
وقال صاحب المتجر ان عملية الاقتحام هذه وقعت فى يوم عيد الميلاد فى حوالي الساعة الثالثة صباحا.
واصدر موقع الأخبار المحلية كلاركسفيل تقارير ذكر فيها ان اللصوص سرقوا 25 مسدساً نصف آلي، و3 مسدسات، و3 بنادق، وأسلحة أخرى.
ومازالت السلطات المحلية تحقق فى الحادث، وتبحث عن اللصوص.