انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يَظهر فيه أحد المسلحين الذين شاركوا في الهجوم على كنيسة مار مينا في حلوان اليوم، الجمعة، الذي أدّى إلى مقتل وجرح نحو خمسة عشر شخصاً.

وبدا المسلح في الصور "مُتمشياً" في الشوارع وكان يطلق الأعيرة النارية، قبل أن ترديه قوات الأمن ويقع أرضاً. ويبدو أن الفيديو تم تصويره من أحد الأبنية المطلة على الشارع ويسمع فيه صوت أعيرة نارية بين الفيّنة والأخرى. وقام الناس بالركض نحو المسلح بعد وقوعه أرضاً.

كما ذكر مصدر أمني مصري لوكالات إعلامية محلية أن من بين القتلى أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة مضيفاً أنّ قوات الأمن تعاملت باحترافية عالية مع الإرهابيين، وتمكنت من التصدي للهجوم وإنهائه بشكل سريع، وفتحت الطريق على الفور لسيارات الإسعاف، التي هرعت إلى مكان الحادث لإجلاء القتلى والمصابين.