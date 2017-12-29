أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة غضب ضد إدراة تويتر بعد حذف الصفحة الرسمية للشابة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي المعتقلة في السجون الإسرائيلية. وتساءل الناشطون عن من قام بشطب او حذف حساب عهد التميمي المتواجدة في السجن بتهمة الاعتداء على جنود إسرائيليين بقرية النبي صالح شمالي رام الله، من موقع تويتر.

وقالت وسائل الاعلام أن موقع تويتر قام بشطب حساب عهد التميمي في إطار سياسة الموقع المزعومة لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات طابع عنيف أو تحريضي في الوقت الذي رجحت فيه مصادر أخرى ان تكون السلطات الإسرائيلية قد طلبت من إدراة تويتر شطب حساب الشابة الفلسطينية التي أصبحت رمزا للمقاومة الفلسطينية.

وبعد انتشار نبأ إغلاق حساب عهد التميمي، فتح مؤيدو التميمي على الفور حسابا جديدا لها <#عهد_التميمي> يطالبون من خلاله إدراة تويتر بإعادة فتح الحساب الرسمي والأصلي للتميمي.

ولم يعلق تويتر على التقارير التي حملته مسؤولية شطب حساب التميمي.

هذا وقررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال التميمي ووالدتها ناريمان خمسة أيام إضافية استجابة لطلب النيابة العسكرية بهدف تقديم لائحة اتهام الأسبوع المقبل.

ووجهت نيابة المحكمة لعهد ووالدتها عدة تهم من بينها الاعتداء على جنود الاحتلال وإعاقة عملهم وإهانتهم والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات الإسرائيلية.