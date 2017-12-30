العاصفة القطبية تجمد شلالات النياغرا

أدت موجة الطقس البارد التي تضرب القارة الأمريكية إلى تجمد شلالات نياغرا الواقعة على الحدود كندية الأمريكية. وجذبت مناظر تجمد الشلالات التي تعد من أكبر المواقع الطبيعية السياحية في العالم الكثير من الزوار والمصورين. درجات الحرارة انخفضت إلى 27 درجة تحت الصفر كما أعلنت عنه السلطات في البلاد ومن المنتظر ان تستمر إلى غاية الأسبوع المقبل.

العاصفة القطبية التي تجتاح القارة الأمريكية حولت المنطقة المحيطة بشلالات نياغرا إلى قصر بلوري، ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤية بعض المياه المتدفقة فوق حافة الشلالات.