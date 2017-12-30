"مناطق آمنة" للنساء خلال احتفالات رأس السنة في ألمانيا

أعلن منظمو الاحتفالات بليلة رأس السنة بألمانيا، عن إنشاء "منطقة آمنة" للنساء، في العاصمة برلين، لحمايتهن من التحرش أو التهديد.

ولأجل ذلك، عززت السلطات الألمانية الإجراءات الأمنية عند بوابة "براندبورغ" في العاصمة، بحسب صحيفة "إندبندنت".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أفادت المئات من النساء بتعرضهن للتحرش خلال احتفالات رأس السنة، في مدينة كولونيا، قبل عامين.

ووقتئذ، اتهمت النساء أشخاصا مهاجرين بالاعتداء عليهن.

وأثار الأمر جدلا واسعا في ألمانيا، بالتزامن مع الإعلان عن وصول أكثر مليون لاجئ إلى البلاد.

ومن جهة أخرى، تسعى السلطات الألمانية إلى تفادي وقوع هجمات، بعدما شهدته أوروبا في السنوات القليلة الماضية.

ففي برلين، مثلا، دهست شاحنة عددا من الناس في أحد أسواق عيد الميلاد، في كانون الأول/ديسمبر عام 2016.

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REUTERS

بين ترحيب وانتقاد..

وطلبت الشرطة من النساء أن يلجأن إلى "نقطة الاتصال/منطقة الحماية" حال تعرضهن للتحرش أو المضايقة من شخص ما.

وستكون هذه المنطقة تحت إشراف مباشر من قبل الصليب الأحمر الألماني.

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وفيما رحب البعض الإجراءت ضد الاعتداءات الجنسية، قال آخرون أن ذلك لا يعالج مشكلة المتحرشين أنفسهم.

من جهة أخرى، انتقد البعض المنطقة الآمنة، إذ اعتبروا أنها أحد أشكال التمييز.

كما سيصار إلى اتخذا إجراءات أمنية خلال الاحتفالات في برلين، منها حظر المشروبات الكحولية أو حمل الحقائب أو الأكياس الكبيرة.