بعد صداقة دامت 60 عاما.. اكتشفا أنهما شقيقان

اكتشف صديقان من هاوي أخيرا أنهما شقيقان في الواقع، وأخبرا العائلة والأصدقاء خلال الاحتفال بعيد الميلاد، بحسب "أسوشيتد برس".

ودامت صداقة آلان روبنسون و والتر ماكفارلان لأكثر من 60 عاما، إذ التقيا في الصف السادس، ولعبا كرة القدم سوية في مدرسة هونولولو التحضيرية.

بالنسبة لماكفارلان فلم يعرف والده أبدا، فيما تم تبني روبنسون، فحاولا مرارا الحصول على إجابات حول ماضيهما.

واستعان ماكفارلان بتاريخ العائلة وتحليل الحمض النووي، بعد محاولات غير ناجحة في البحث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لتلفزيون "كون" المحلي، قالت شقيقته، سيندي ماكفارلان فلورس: "بدأنا نتفحص ونطابق جميع المعلومات التي حصل (شقيقها) عليها".

وأضافت أن أعلى درجة تطابق حصلت خلال تحليل جينات الكروموسوم مع شخص يستخدم الاسم المستعار "روبي"، ليتبين لاحقا أنه روبنسون، خلال بحث الأخير عن إجابات عن ماضيه أيضا.

وأردفت سندي بالقول إن الأمر كان مفاجئا بشكل كبير، وتم الاحتفال بالصديقين الشقيقين خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

من جهة أخرى، قال روبنسون: "لا أعرف كم سيتطلب الأمر من وقت لأشفى من هذا الشهور".

واختتم بالقول: "هذه أفضل هدية عيد ميلاد لطالما تخيلت الحصول عليها طوال حياتي".