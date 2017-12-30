التحقيقات تكشف ان مرتكب هجوم كنيسة مارمينا تزعم اعتداء "ميكروباص حلوان"

قالت النيابة العامة في حلوان ان المسلح الذي نفذ الهجوم على كنيسة مارمينا بالشارع الغربي قرب القاهرة وتم القبض عليه من طرف الشرطة كان مطلوبا في عدة قضايا ينظر فيها القضاء المصري. وأشارت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر في النيابة العامة أن المسلح يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى ويبلغ من العمر 33 عاما وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي شهدتها مصر في المدة الأخيرة.

كما أصدرت الداخلية المصرية بيانا قالت فيه ان المهاجم يعد من "أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة"، وأنه كان يتزعم مجموعة من المتطرفين نفذت اعتداء على مركبة تابعة لقسم شرطة حلوان في العام 2016 والذي عرف إعلاميا بحادث "ميكروباص حلوان"، والذي أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الأمن. كما شارك الرجل الذي تم القبض عليه مباشرة بعد الهجوم في الاعتداء على موظف حكومي بمركز الواسطي ببني سويف وفقا لنفس المصدر.

وقالت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن مصادر قضائية أن مرتكب الهجوم يعتنق أفكارا تكفيرية مبنية على تكفير الحكام واستهداف المواطنين خاصةالأقباط والتعدي على دور العبادة. وأضافت ذات المصادر ان ابراهيم إسماعيل إسماعيل ينتمي إلى خلية مسلحة بدأت نشاطها المسلح في حلوان منذ سنتين.

كما تضمنت التحقيقات التي تقوم بها الشرطة استجواب الشهود العيان حول ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشرطة الفيديو التي بثت وأظهرت المسلح وهو يمشي بكل حرية في الشارع.