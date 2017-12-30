هل أصاب الصاروخ اس 200 الروسي الطائرة الإسرائيلية أف 35 في لبنان؟

قالت وسائل اعلام موالية لروسيا ان صاروخا روسي الصنع من طراز اس 200 أسقط المقاتلة الاسرائيلية من طراز اف 35 خلال غارة جوية اسرائيلية في سوريا بداية الشهر الجاري.

وردت اسرائيل بأن أحد طائراتها من طراز اف 35 قد اصيبت بأضرار بعد اصطدامها بطائر أثناء عملية تحليق.

الجدل حول هذا الحادث بدأ في 16 أكتوبر / تشرين الأول المنصرم عندما أعلنت إسرائيل أن طائرتها أصابت ثلاثة بطاريات لصواريخ أرض جو سورية من طراز "سام" قرب العاصمة دمشق والتي قامت باستهداف طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق لبنان.

وأشارت إسرائيل إلى انها استهدفت صاروخ "سام" ولم تحدث أية اضرار بالطائرة الإسرائيلية.

وقد وقع هذا الحادث في نفس اليوم الذي وصل فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى اسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان.

وفي خضم هذا الجدل نشر موقع ساوث فرونت الذي يهتم بأخبار الجيش الروسي والنزاع في سوريا أنباء تختلف عن التفسيرات التي قدمها الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الحادث، مؤكدا ان قوات الدفاع السورية استخدمت صاروخا من طراز اس 200 ضد الطائرة الحربية الإسرائيلية اف 35.

وكشف الموقع أن المقاتلة الحربية اف 35 قد تعرضت لقصف صاروخي سوفياتي الصنع يعود تاريخه إلى فترة الستينيات. وفي هذا الإطار قال الموقع أن هذا النظام الدفاعي السوري المضاد للطائرات يشكل أحد أهم أنظمة الدفاع التي يمتلكها الجيش السوري.

الموقع الروسي لم يقدم أدلة كافية لتأكيد هذه المعلومات خاصة وان وسائل الاعلام الإسرائيلية كانت قد أعلنت أن مقاتلتها العسكري اف 35 قد تعرضت لحادث اصطدام بطيور وأنها اضطرت للهبوط بشكل سريع فيما أعلنت القوات الإسرائيلية بأن المقاتلة اف 35 قد تعرضت لأضرار قد تمنعها من التحليق من جديد من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

واستلمت سلاح الجو الاسرائيلي سبع مقاتلات جوية من نوع اف 35 الأمريكية الصنع حتى الآن من مجموع خمسين طائرة تعاقد على شرائها.

ونبه الموقع الروسي إلى ان إسرائيل لم تنشر صورا للطائرة المتضررة مضيفا ان سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك عدة طائرة من نوع اف 16 اس واف 15 اس التي تقوم عادة بمهمات الاستطلاع وان طائرة اف 35 لا تصلح لمثل هذه المهمات الاستطلاعية إلا في حالة تعامل سلاح الجو الإسرائيلي مع حالة استثنائية طارئة في سوريا.