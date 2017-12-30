شاهد: حريق هائل يشب في مبنى بمانشستر

اندلع حريق هائل السبت، في الطابق التاسع من مبنى يضم 12 طابقا في الحي الشمالي من مدينة مانشستر في بريطانيا.

وأظهره شريط فيديو بثته وسائل الاعلام البريطانية ألسنة النار تلتهم طابق المبنى. وقالت السلطات البريطانية أنها سجلت إصابة شخص واحد تعرض لحالة اختناق بسبب استنشاقه الدخان.

وقالت "ديلي ميل" إن المبنى يقع بالقرب من أفليكس، وهو مركز تجاري كبير، مضيفة أن 12 سيارة إطفاء هرعت إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مانشستر في بيان "نواجه حاليا حريقا في الطابق التاسع من مبنى مؤلف من 12 طابقا في شارع جوينر في الحي الشمالي في مانشستر".

ودعت السلطات الأمنية المواطنين للبقاء بعيدا عن موقع الحريق وسط المدينة، في حين شرعت الشرطة في التحقيق في أسباب اندلاعه.