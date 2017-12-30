عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن غضبه من السلطات اليونانية لمنح أحد العسكريين الاتراك الثمانية الذين شاركوا في عملية الانقلاب الفاشل عليه في العام 2016 حق اللجوء.

القرار الذي ادانته أنقرة وتسبب بإحراج أثينا، دفع برئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بتقديم طلب السبت للمصالح المعنية لإلغاء قرار منح اللجوء للجندي التركي، بحسب بيان مكتب تسيبراس.

وكان العسكري مساعد طيار المروحية التي استخدمها العسكريون الثمانية للهروب من تركيا في 16 تموز/يوليو والتي هبطت في مدينة الكسندرو بولي الواقعة على الحدود مع تركيا قد أودع طلب لجوء لدى اليونان لأن حياته معرضة للخطر في حال تم ترحيله، وذلك بالاستناد الى تقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان ومجلس أوروبا.

ومنحت سلطة اللجوء المستقلة حق اللجوء للعسكري التركي الجمعة معتبرة تركيا تنتهك بشكل منتظم حقوق الانسان منذ الانقلاب الفاشل وأن العسكري التركي.

وانتقدت أنقرة بشدة هذا القرار معتبرة أنه اتخذ "لدوافع سياسية" وأنه "يظهر مرة جديدة أن اليونان دولة تؤوي الانقلابين وتستقبلهم بترحيب"، بحسب ما جاء في بيان نشرته مساء السبت وزارة الخارجية التركية.

وأضاف البيان "اليونان لم تظهر الدعم والتنسيق الذي ننتظره من حليف في مجال مكافحة الارهاب"، محذرا من تداعيات هذا القرار على العلاقات بين البلدين وتنسيقهما في الملفات الإقليمية.

وفي كانون الثاني/يونيو، رفضت المحكمة العليا اليونانية ترحيل العسكريين الثمانية الى تركيا، رغم الضغوط المتكررة التي تمارسها أنقرة.