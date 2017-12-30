الداخلية المصرية تكشف عن "مخطط" لحركة "حسم" وتقتل ثلاثة من عناصرها

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان صدر السبت، مخططا لعناصر ما يسمى بحركة "حسم"، لتنفيذ سلسلة من العمليات وصفتها بالعدائية، تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.
وتمكن قطاع الأمن الوطنى، من خلال خطة أمنية من إجهاض مخطط وصفته بالإرهابي، وتحديد مزرعة كائنة بطريق (الكريمات - أطفيح) بمحافظة الجيزة، تتخذها تلك العناصر وكرا للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقا لتنفيذ عملياتها.
أوضح البيان أنه تمت مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها، أسفر عن مصرع 3 من أبرز الكوادر القيادية، بالإضافة إلى القبض على 10 أشخاص آخرين.