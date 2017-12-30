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إيران

مسيرات حاشدة في إيران تدعم المرشد على وقع حراك مناهض للحكومة

بقلم:

الجمهورية الإسلايمة في إيران بين حراكي الشارع في 2009 و 2017

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مسيرات حاشدة في إيران تدعم المرشد على وقع حراك مناهض للحكومة

مسيرات حاشدة في إيران تدعم المرشد على وقع حراك مناهض للحكومة
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REUTERS
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خرج الآلاف في عدد من المدن الإيرانية السبت في مسيرات حاشدة دعما للحكومة وللمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي إحياء لما وصفوه نهاية عدم الاستقرار الذي هز البلاد في كانون الاول/ديسمبر 2009

وبثت محطات التلفزة الرسمية السبت صورا للمتظاهرين بمدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وهم يحملون لافتات تدعم المرشد الأعلى ويهتف بالموت لأميركا.

مسيرات التأييد تأتي على وقع مظاهرات عمت البلاد في اليومين الماضيين ضد غلاء الأسعار وحملت طابعا اقتصاديا اجتماعيا سرعان ما انقلبت إلى احتجاج سياسي مناهض لحكومة الرئيس حسن روحاني، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في مدينة كرمانشاه، وانتشرت الاحتجاجات في وقت لاحق في العاصمة طهران ومناطق أخرى واعتقل أكثر من خمسين شخصا في محافظة خراسان وعاصمتها مشهد، واعتبرت موجة الاحتجاجات الأخيرة الأكبر منذ المسيرات المؤيدة للإصلاح في 2009.