ترامب حول إيران: "سيأتي اليوم الذي يتخذ فيه الشعب الإيراني خياره"

في خضم التطورات الحاصلة في إيران اغتنم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة لانتقاد النظام الإيراني. وغرد الرئيس الأمريكي عبر صفحته على موقع تويتر قائلا: "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، مضيفا في تغريدة أنه "سيأتي اليوم الذي يتخذ فيه الشعب الإيراني خياره".

وأرفق ترامب تغريداته بمقاطع من الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكد ترامب في تغريدة ثانية أن "العالم بأسره يفهم أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، وعدا القوة العسكرية الواسعة للولايات المتحدة، فإن الشعب الإيراني هو أكثر ما يخيف قادته".