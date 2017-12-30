فيديو: رجل يتزوج من ثلاث نساء بينهن شقيقتان في الليلة نفسها

تزوج رجل من أوغنداء من ثلاث نساء، بينهن شقيقتان، في الليلة ذاتها، بحسب ما نقل موقع "بلس" النيجيري.

محمد سيماندا، 50 عاما، سجل رقما قياسيا في بلاده بزواجه من النساء الثلاثة، بحسب التقرير.

كما أفاد التقرير أن عددا كبيرا من الناس تجمعوا في موقع الزفاف، بعضهم جاء ليتأكد من صحة الخبر.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن سبب اختيار سيماندا الزواج منهن في نفس اليوم يعود لافتقاره للمال الكافي لإقامة حفلات منفصلة.

ومن اللافت أن النساء الثلاثة لم يتوقفن عن الابتسام أمام عدسات الكاميرات، ما أظهر رضاهن عن الأمر.

Man weds three women on the same day

الشقيقتان جاميو ومستولة ناكايزه، 27 و24 عاما على التوالي، تقولان: "نشكر زوجنا لزواجه منا في وقت واحد؛ إنها إشارة إلى إنه لن يميز بين إحدانا دون إخرى".

فيما نقل التقرير عن سيماندا قوله: "زوجاتي غير غيورات من بعضهن البعض، وهذا كاف".

وأضاف العريس، المتزوج من امرأة رابعة قبل 20 عاما: "كل واحدة منهن لديها بيتها الخاص، ووعدتهن بالعمل بجد لإعالتهن".

من جهته، أكد الشيخ صوالح موجيني، الذي تولى عقد القران، أن الأمر لا يتنافى مع الإسلام، داعيا الزوج إلى الالتزام بالدين والتقرب إلى الله.