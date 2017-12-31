مقتل وجرح العشرات خلال تشييع جنازة في أفغانستان

قتل خمسة عشر شخصا على الأقل في أفغانستان الأحد وأصيب أربعة عشر آخرون بجروح بعد ان فجر انتحاري نفسه في جنازة شرق البلاد بحسب المتحدث باسم مقاطعة ننغارهار عطا الله كوجاني.

وأكدت المصادر الطبية عدد القتلى والمصابين وشددت على أن بين المصابين من وصفت جروحه بالخطيرة.

الانتحاري فجر نفسه خلال جنازة الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينه، الذي توفي بشكل طبيعي وفقا لبيان محافظة ننغارهار

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية التي تأتي بعد ثلاثة أيام من هجوم بالعاصمة كابول استهدف مركزا ثقافيا شيعيا ووكالة أنباء "صوت أفغانستان" قتل فيه واحد وأربعون شخصا وأصيب أكثر من ثمانين.

محافظة ننغارهار تقع شرق أفغانستان عند الحدود مع باكستان وتعد حصنا لتنظيم داعش الذي أعلن تبنى هجوم الخميس الماضي على المركز الثقافي الشيعي بالعاصمة كابول.