العاهل الأردني: "خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين" ؟

قام النواب الأردنيون الأحد بخطوة غير مسبوقة، إذا علقوا على صدورهم صورة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع عبارة تقول: "خادم القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين".

ونشر موقع "خبرني" الإخباري صورا عبر صفحته على "فيس بوك"، حيث يظهر النواب وهم يضعون صورة الملك، خلال جلسة لمناقشة الموازنة المالية.

ولم يعرف السبب الرئيسي بعد لوضع الصورة أو العبارة، إلا أن صحيفة "القدس العربي" قالت إن مراقبين اعتبروا ما حصل تحت قبة البرلمان مقدمة لاحتمالية إطلاق التسمية بصفة رسمية ودستورية على العاهل الأردني.

خلاف أردني سعودي "غير مسبوق"..

من جهة أخرى، يمكن ربط الأمر بما حدث قبل نحو أسبوعين، خلال المؤتمر البرلماني العربي، إذ نشرت القدس العربي تقريرا قالت فيه إن خلافا "غير مسبوق" وقع بين الوفدين، الأردني والسعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف الأساسي يتعلق بعبارة لها علاقة بتأكيد ولاية ووصاية الأردن على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت الصحيفة أن الوفد السعودي اعترض على رغبة الوفد الأردني في التحدث عن تأكيد الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس، إذ حاول الوفد السعودي في الاجتماع الاعتراض على فكرة الوصاية الأردنية، مقترحا منح المسألة "بعدا إسلاميا" أوسع.