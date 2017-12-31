جمعت لقطات مصورة بثها التلفزيون السعودي الرسمي، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أول ظهور إعلامي له منذ إعفائه.

وكان متعب أحد الموقوفين، من بين عدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في فندق "ريتز كارلتون" الرياض، بشبهات تتعلق بـ"الفساد".

وجاء ظهوره مساء أمس خلال رعاية بن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، بمنطقة الجنادرية في الرياض.

أول لقاء بين الأمير محمد بن سلمان والأمير متعب بن عبدالله بعد الإفراج عنه

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كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، صورا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الفروسية.

وظهر في الفيديوهات والصور، التي تم بثها، حديث بين بن سلمان والأمير متعب تخلله ابتسامات متبادلة.

أول ظهور بعد الإعفاء من المنصب والاعتقال..

ويعد هذا أول ظهور للأمير متعب بن عبدالله منذ أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإعفائه من منصبه، كوزير الحرس الوطني.

وعقب إعفائه تم اعتقاله في اليوم نفسه، مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.

وتم إطلاق سراح الأمير متعب يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر، دون الإعلان رسميا عن أية تفاصيل.