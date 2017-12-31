كشفت معلومات سرية أن الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفلسطينية في العام 1937، أي خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقبل إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948.

بيريز الذي قدم إلى فلسطين كمهاجر كان يشتغل كفلاح وأودع طلبا للحصول على الجنسية الفلسطينية كما أقسم بالوفاء والإخلاص للحكومة الفلسطينية وطلب تغيير اسمه.

وأظهرت المعلومات المنشورة أنه وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين ما بين عامي 1937 و1947 تقدم حوالي 67 ألف يهودي بطلب للحصول على الجنسية. وخصت معظم هذه الطلبات يهودا قدموا إلى فلسطين من دول أوروبا الشرقية وشغلوا فيما بعد مناصب هامة في إسرائيل حين تم إعلان قيامها في العام 1948.

Credit: MyHeritage

طلب التجنيس الذي تقدم به شمعون بيريز تم العثور عليه من طرف شركة إسرائيلية تعمل في مجال دراسة السلالات وتحصلت على هذه الوثائق السرية والرسمية من هيئة الأرشيف الإسرائيلية. وقد وجدت سلطات الانتداب البريطاني خلال تلك الفترة الطلب الي حمل توقيعا بخط يد شمعون بيريز، وورد في الطلب أن بيريز كان يعمل في مجال الزراعة لهذا طلب أن يصبح اسمه شمعون بدلاً من شيمل.