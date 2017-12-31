"مسيرة العار" الخامسة ضد "فساد" نتنياهو وأعضاء في حكومته

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للأسبوع الخامس على التوالي، إذ تظاهر الآلاف مساء السبت في تل أبيب فيما بات يعرف باسم "مسيرة العار"، احتجاجا على فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء في حكومته.

واحتشد أكثر من ألفي متظاهر في جادة روتشيلد في تل أبيب، وبدأت المظاهرات من أمام منزل المستشار القضائي للحكومة، للضغط عليه من أجل تسريع الإجراءات القانونية في ملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات جنائية في مزاعم استغلال منصبه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات احتجاجية، كما رددوا هتافات، مثل: "المسؤولون الفاسدون: اذهبوا للبيت"، و"لا يمين ولا يسار، بل المصداقية"، و"عار".

وإلى جانب تل أبيب، خرجت مظاهرات في مدينتي القدس وحيفا.

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متظاهرون يرفعون شعارات ضد "فساد" نتنياهو بتل أبيب رويترز

هدايا ورشى..

ويخضع نتنياهو في الوقت الحالي لتحقيقات في مزاعم بالفساد، منها تلقيه هدايا من رجل أعمال ثري.

كما تحقق الشرطة بمزاعم حول محاولة نتنياهو عقد صفقة مع مالك صحيفة "إيديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية أفضل فيها، وهي صحيفة إسرائيلية لطالما انتقدت رئيس الوزراء.

ملف آخر يتعلق بصفقة غواصات بين إسرائيل وألمانيا، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، وهناك مزاعم بتلقي نتنياهو لرشوة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رويترز

ووصلت هذه المظاهرات إلى ذروتها حين حمل أحد المتظاهرين، الأسبوع الماضي، صورة لمقصلة، فسرها عدد كبير من نشطاء الليكود، بأنها "تحريض على نتنياهو".

كما يشارك في هذه التظاهرات عدد من أعضاء الكنيست المنتمين إلى أحزاب الحكومة.