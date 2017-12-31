العثور على مقبرتين جماعيتين غرب الرقة تضم 230 جثة أعدمها تنظيم داعش

قالت وكالة الأنباء السورية سانا ان مقبرتين جماعتين اكتشفتا غرب محافظة الرقة، دفن فيهما العشرات من المدنيين وجنود من جيش النظام السوري قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأضافت ناسا أن الاكتشاف جاء بعد معلومات قدمها سكان محليون بقرية "واوي" في ريف الرقة الغربي القريب من الحدود التركية.

ويتوقع أن تستمر عمليات انتشال الجثث عدة ايام بسبب المساحة الكبيرة للمقبرتين الجماعيتين بحسب الدفاع المدني السوري.

ولا يعرف تاريخ الاعدامات التي نفذها التنظيم خلال سيطرته على الأجزاء الشمالية لمحافظة الرقة.

تنظيم الدولة الإسلامية الذي اعلن الخلافة بمحافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل شمال العراق، فقد معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا منذ 2014

وكان عثر على مقبرة جماعية في كانون الأول/ديسمبر 2014 في شرق محافظة دير الزور، ضمت 230 جثة أعدمها مسلحو داعش، فيما قتل مئتا شخص بينهم نساء وأطفال في حزيران 2015 بمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية على يد تنظيم داعش.