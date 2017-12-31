سرقة كلى أربعة يهود امريكيين خضعوا لعمليات جراحية في المكسيك

قالت صحيفة "يشيفا وورد نيوز" ان اربعة أمريكيين يهود تعرضوا لعملية سرقة كلى خلال خضوعهم لعملية جراحة ضد البدانة في المكسيك. وأشارت الصحيفة إلى ان الضحايا لم يدركوا فقدانهم كلياتهم قبل عودتهم الى منازلهم بولاية نيويورك، مضيفة ان الضحايا الأربع تعرضوا لعملية سرقة الكلى خلال العملية الجراحية التي أجروها.

وتشمل جراحة البدانة بعض الإجراءات الطبية من بينها تقليص حجم المعدة أو إعادة تكوينها بهدف فقدان الوزن.

وأصبحت المكسيك مقصدا شعبيا لسكان الولايات المتحدة الذين يسعون لإجراء عمليات جراحية خاصة للتخلص من البدانة بسبب انخفاض تكلفة العلاج، خاصة وان شركات التأمين الأمريكية لا تتحمل تكاليف هذا النوع من العلاج.

وبحسب تقارير حديثة تكلف جراحة علاج البدانة في الولايات المتحدة ما بين ما 10 ألاف و35 ألف دولار، فيما تبلغ نفس العمليات في المكسيك ما بين 3 ألاف و11 ألف دولار.