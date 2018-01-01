تويتر يوقف حساب برلمانية ألمانية للقضاء على خطاب الكراهية

أوقف موقع تويتر حساب البرلمانية الألمانية بيتركس فون ستورش زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا لمدة 12 ساعة لانتهاك قواعدها المتعلقة بالمحتوى العنصري حيث انها نشرت تغريدة تحرض على الكراهية.
وجاءت تغريدتها رداً على تغريدة نشرتها الشرطة الألمانية بمدينة كولون باللغة العربية رحبت فيه بالناس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وسألت بيتركس في تغريدتها فيما إذا كانت الشرطة تحاول استرضاء ماسمته بـ "قطيع همجي من الرجال يمارسون الاغتصاب الجماعي".
وقالت بيتركس إن توقيف حسابها يعرقل عملها كعضوة في البرلمان الألماني، وأضافت أنها ستنعت الهمجيين بالهمجيين وخاصة عندما تنشأ مناطق آمنة للنساء لحمايتهن منهم.
وكانت بيتركس تشير إلى الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في مدينة كولون لحماية النساء من حوادث التحرش الجنسي كما حدث قبل عامين عندما تلقت الشرطة آلاف الشكاوى من نساء قلن إنهن تعرضن للتحرش على يد شبان مهاجرين.