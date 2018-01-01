صور عهد التميمي في شوارع لندن تثير غضب إسرائيل

على رغم أن الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، قيد الاعتقال في الوقت الراهن، إلا أنها لا تزال تثير قلق السلطات الإسرائيلية.

إذ استفاق سكان العاصمة، لندن صباح أمس، ليجدوا صورة التميمي تملأ مواقف الحافلات، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل وطالبت بإزلتها، بحسب ما نقلت مجلة "972".

وعهد التميمي، 17 عاما، فتاة فلسطينية اشتهرت بصورها وهي طفلة صغيرة تواجه جنود الاحتلال، ولفتت إليها أنظار الكثيرين.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلتها من قرية النبي صالح بالضفة الغربية، في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتهمة "الاعتداء على جنود إسرائيليين وطردهم من أمام بيت العائلة".

وتظهر الصور التي نشرتها المجلة، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، صور التميمي على لوحات الإعلانات في مواقف الباصات.

وأُرفقت الصور، التي نشرتها منظمتا "London Palestine Action" و"Protest Stencil" الغير حكوميتين، بعبارتي: "الحرية لعهد التميمي"، و"الحرية للفلسطينيين من السجون".

من جهة أخرى، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية محلية خبرا، مفاده أن جماعات مؤيدة لإسرائيل في أوروبا، طالبت بإزالة هذه الملصقات.

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تمديد الاعتقال..

وفي وقت سابق، مددت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية اعتقال التميمي، بعد توجيه عدة تهم لها، منها "الاعتداء على جنديين إسرائيليين، والتحريض، وإعاقة عمل الجنود ومشاركة بأعمال شغب في مرات سابقة".

وفي أعقاب احتجاجات اندلعت في الأراضي الفلسطينية، إثر إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل، انتشر مقطع فيديو، أظهر عهد وهي تقترب من جنديين إسرائيليين قبل أن تدفعهما وتركلهما، وتوجيه صفعات لهما.

وإلى جانب عهد، اعتقلت والدتها ناريما، وابنة عمها نور، التي ظهرت معها في الفيديو.