عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في البحرين

أعلنت البحرين عودة حركة النقل الجوي إلى طبيعتها بعد استقرار الأحوال الجوية في البلاد.
وذكر الحساب الرسمي لموقع مطار البحرين الدولي على تويتر عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في المطار " بعد استقرار الأحوال الجوية في المملكة."
ونصح المطار المسافرين بمراجعة "شركات الطيران و مكاتب السفر للتعرف على حالة رحلتهم."
وكان المطار قد أعلن امس عن تحويل 4 رحلات الى مطارات في السعودية والإمارات والكويت و إلغاء 35 رحلة أخرى بسبب الضباب.
وألغت شركة طيران الخليج البحرينية (حكومية)، مساء الأحد، جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى البحرين حتى إشعار آخر بسبب الضباب.