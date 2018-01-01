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البحرين

عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في البحرين

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عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في البحرين

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عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في البحرين

عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في البحرين
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أعلنت البحرين عودة حركة النقل الجوي إلى طبيعتها  بعد استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

وذكر الحساب الرسمي لموقع مطار البحرين الدولي على تويتر عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في المطار " بعد استقرار الأحوال الجوية في المملكة."

ونصح المطار المسافرين بمراجعة "شركات الطيران و مكاتب السفر للتعرف على حالة رحلتهم."

وكان المطار قد أعلن امس عن تحويل 4 رحلات الى مطارات في السعودية والإمارات والكويت و إلغاء 35 رحلة أخرى بسبب الضباب.

وألغت شركة طيران الخليج البحرينية (حكومية)، مساء الأحد، جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى البحرين حتى إشعار آخر بسبب الضباب.