الماريجوانا للترفيه والزراعة بشكل قانوني في كاليفورنيا

أصبحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية ابتدء من فاتح يناير الجاري ضمن المدن والولايات التي تسمح باستعمال مخدرات الماريجوانا رسميا للترفيه عن النفس، وليس للأغراض الطبية، إضافة إلى أنه يمكن زراعة هذا المخدر في المنازل بشكل قانوني.

وبدأ تطبيق القانون الجديد المثير للجدل مع بداية السنة الجديدة، ويسمح القرار الجديد للراشدين والبالغين فوق سن 21 فقط الحصول على 28 غراما من مخدر الماريجوانا، كما يمكن لهم حسب القانون زراعة ما يعادل نحو 6 من نبات الماريجوانا في البيت لكل أسرة.

وبذلك سيتمكن سكان مدن أوكلاند وبيركلي وسان خوسيه وسانتا كروز وسان دييغو، وبعض المناطق الأخرى من القانون الجديد.

وتنضم كاليفورنيا بذلك إلى سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، مررت قوانين تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه.

كما باتت كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية التي تسمح بمثل هذه المبيعات التي من شأنها أن تساهم في ارتفاع حجم البيع في السوق إلى حوالي 3.7 مليار دولار خلال العام الجديد، على أن يرتفع إلى أكثر من 5 مليارات دولار في غضون العام 2019.

وكانت كاليفورنيا تسمح بشكل قانوني باستخدام الماريجوانا فقط لأغراض طبية منذ العام 1996.

وسيتحتم على المشترين حسب القانون الجديد أن يدفعوا ضرائب بيع للولاية، وضرائب للبلديات المحلية تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار في السنة.

وستمنع السلطات المحلية جميع المستخدمين من استهلاك الماريجوانا في الأماكن العامة أو بالقرب من الأطفال ومن أي مكان قريب من مدرسة، إضافة إلى منع تدخينه أثناء القيادة.

مسؤولو مدينة لوس أنجلوس يعتزمون بدء عملية إصدار تراخيص لبيع الماريجوانا لأغراض الترفيه، الأربعاء القادم.