أعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد حان وقت التغيير في إيران وذلك بعد خروج عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في أيران.

وقال ترامب في تغريدة "فشلت ايران على كل المستويات رغم من الصفقة الرهيبة التي قامت بها إدارة أوباما. لقد تم قمع الشعب الإيراني العظيم لسنوات عدة. انهم جائعون للغذاء والحرية. وإلى جانب حقوق الإنسان، يجري نهب ثروة إيران. لقد حان وقت التغيير!"

أبدى ترامب ونواب من الحزب الجمهوريفي وقت سابق دعمهم الصريح للاحتجاجات الجارية في إيران

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان "الحكومة الإيرانية تتعرض لاختبار من مواطنيها. ندعو الله أن تنتصر الحرية وحقوق الإنسان".

وبدأت الاحتجاجات بالتركيز على المصاعب الاقتصادية لكن سرعان ما اشتملت على رسائل مناهضة للحكومة.

رغم تحذيرات طهران وفرض قيود على تطبيقات التراسل التي يستخدمها المتظاهرون.

وهذه أكبر احتجاجات منذ اضطرابات 2009 التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام إن على ترامب أن يلقي خطابا للجماهير في أنحاء البلاد يحدد فيه شروط اتفاق نووي معدل مع إيران.

وأضاف في أحد البرامج على شبكة (سي.بي.إس نيوز) "الرئيس ترامب يغرد بتعاطف بالغ تجاه الشعب الإيراني... لكن لا يمكنك فقط أن تغرد هنا. عليك أن تضع خطة".

وفي البرنامج ذاته قال عضو مجلس النواب الجمهوري ويل هورد إن على الولايات المتحدة أن تدعم الاحتجاجات السلمية في إيران.

وأضاف أنه إذا شنت إيران حملة على المحتجين "يجب أن يكون هناك وقتها حديث عن عقوبات لأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان".