لائحة ب 12 تهمة في حق عهد التميمي وتمديد اعتقالها مع والدتها

مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى جانب والدتها ناريمان التميمي. كما قدمت المحكمة لائحة بحق المراهقة تتضمن 12 تهمة من بينها "الاعتداء" على الجنود الإسرائيليين وإلقاء الحجارة وإهانة جنود وإعاقة عملهم.
كما اتهمت النيابة العسكرية الإسرائيلية ناريمان التميمي، والدة عهد بـ "الاعتداء" على قوات الأمن في مقطع مصور و"اعتداء" آخر والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام ضد ناريمان التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي المراهقة عهد اتميمي، التي تبلغ من العمر 17 عاما، عند الثانية من فجر 19 كانون الثاني-ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.
وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.
وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي، التي تبلغ من العمر 21 عاما، وهي ابنة عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.