يورونيوز تطفئ شمعتها الــ 25

أطفأت قناة يورونيوز الإخبارية شمعتها الـ 25 بداية هذا العام، مثبتة صمودها في مجال الإعلام ونقل الأخبار رغم المنافسة الشرسة التي تقترحها القنوات الإخبارية العالمية ومنصات الأخبار الإعلام الإلكتروني.

ويورونيوز هي قناة تلفزيونية إخبارية بمنظور أوربي وهي تبث بعدة لغات. وقد بدأ البث في الفاتح من يناير-كانون الثاني للعام 1993.

ورغم أنّ القناة أوربية إلاّ أنها تغطي أخبار العالم أجمع وتبث في قارة أوربا، إضافة إلى أكثر من مائة دولة بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وظهرت فكرة يورونيوز في العام 1992، في أعقاب حرب الخليج الأولى، لوضع حدّ للهيمنة الإخبارية الأميركية المتمثلة آنذاك في قناة "سي أن أن" وبثها على مدار أربع وعشرين ساعة يوميا، وهو ما دعا الاتحاد الأوربي للإذاعة إلى اتخاذ قرار بإنشاء قناة لبث المعلومات والاخبار من منظور أوربي.

وبدأت قناة يورونيوز إطلاق برامجها بخمس لغات في العام 1993 وهي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية والإيطالية. وفي العام 1999 أضيفت البرتغالية كلغة سادسة للبث، وفي أيلول-سبتمبر أصبحت اللغة الروسية لغة يورونيوز السابعة. وفي صيف العام 2008 أضيفت اللغة العربية. وفي يناير-كانون الثاني 2010 أصبحت اللغة التركية اللغة التاسعة ثم أضيفت اللغة الفارسية في العام 2011. وبعد عامين أضيفت اللغات الأوكرانية، اليونانية والمجرية.

في العام 2017 تمّ إيقاف البث باللغة الأوكرانية، كما توقف البث بالنسبة للغتين العربية والفارسية وتحولتا إلى الموقع الإلكتروني للقناة.

وتعرض يورونيوز برامجها مع تعليق صوتي، كما تبث عدة برامج سياسة، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، إضافة إلى برنامج "بدون تعليق"، والذي يعرض صور من دون تعليق. كما تغطي يورونيوز أهم الأحداث والمؤتمرات الهامة مباشرة. إضافة لتغطيتها الأنباء في أوربا والعالم العربي والعالم بشكل عام. كذلك أهم الأنباء الرياضية والأحوال الجوية، ومواضيع الفن والثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم.

يذكر أنّ القناة أصبحت في العام 2008 تُشاهد من قبل 248 مليون منزل، في 135 بلد حول العالم. كما أنها تصل إلى 177 مليون منزل في أوربا عبر البث الأرضي والأقمار الصناعية.