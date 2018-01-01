ايران تنفي حجبها لبعض مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحتجاجات

نفى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي الاثنين، حظره لبعض وسائل التواصل بشكل دائم، مؤكدا أن هدف مثل هذه الشائعات هو إحداث البلبلة في المجتمع وتصعيد الغضب والتشاؤم.

وقد ذكر بعض الناشطين الايرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يواجهون صعوبات في استخدام تطبيقي تلغرام وإنستغرام، فيما أعلن مؤسس تلغرام، بافيل دوروف، أن طهران حجبت الوصول إلى التطبيق.

وأعلن مؤسس تلغرام، بافيل دوروف، أن طهران حجبت الوصول إلى التطبيق فيما ذكر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يواجهون صعوبات في استخدام تطبيقي تلغرام وإنستغرام.

وكان دوروف قد حذر مستخدمي التطبيق من الدعاية للعنف قائلا: "قناة آمدنيوز" على منصة تلغرام وجهت مستخدميها بإلقاء زجاجات مولوتوف على الشرطة وعلق عملها بناء على قاعدة: كونوا حذرين، توجد خطوط يمنع عبورها".

"تلغرام وحرية التعبير"

وأرفق دوروف هذا المنشور ببيان عنوانه "تلغرام وحرية التعبير"، دافع فيه عن حرية الرأي والتعبير عبر تطبيقه. وأشار إلى أن "تلغرام يشكل المنصة الوحيدة الكثيرة الاستخدام للحصول على معلومات من مصادر مستقلة في بعض الدول".

وضرب دوروف مثالا على ذلك، مشيرا إلى الوضع في إيران، حيث "فرض الحظر على شبكة بي بي سي الإيرانية خلال سنوات وتستقطب حوالي مليون متابع".

وختم بالقول: "بالنسبة لنا، الخط واضح جدا. إن انتقاد السلطات المحلية والتحدي للوضع القائم والانخراط في النقاش السياسي لا بأس به. وفي الوقت نفسه، يمنع الترويج للعنف والدعوة إلى أعمال تضر بالناس الأبرياء. وهذه القاعدة تطبق دائما خلال إدارة القنوات العامة".

وقد حظر "تلغرام" في إيران بعد أن توجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إلى مؤسس "تلغرام" عبر حسابه في "تويتر"، يوم السبت، وكتب: "قناة تلغرام تشجع على سلوك الكراهية واستخدام زجاجات مولوتوف والتمرد المسلح. حان الوقت لوقف دعوات كهذه عبر تلغرام".

وكالة مهر:"تلغرام" تغلق قناة تحرض على العنف بايران بناء على طلب من وزير الاتصالات

ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الأحد خبرا قالت فيه إن "تلغرام" أغلقت قناة تحرض على العنف وأعمال الشغب في إيران "تلبية لدعوة وجهها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أمس السبت على حسابه في "تويتر" إلى مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف".

وبالفعل، لبّى دوروف طلب الوزير الإيراني، بالقول إن "الترويج للعنف یعد إجراء محظورا وفقا للقوانین المتبعة في موقع تلغرام".. "إذا ما صحت المعلومات بشأن وجود مثل هذه القنوات، فإننا سنضطر إلى إغلاقها رغم حجمها أو تبعيتها السياسية".

وسبق أن ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، السبت، أن السلطات قطعت الإنترنت لبضع ساعات في طهران ومدن أخرى.

وفيما أعلن دوروف اليوم أن إدارة "تلغرام" "رفضت إغلاق قنوات الاحتجاجات السلمية" في إيران.

إلى ذلك، صرح مسؤول في مجلس الأمن القومي للتلفزيون الإيراني أن العوائق التي يواجهها مستخدمو تطبيقي "تلغرام" و"إنستغرام" محدودة ومؤقتة.