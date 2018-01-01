إشهار بالعربية قرب حيفا لا يعجب الإسرائيليين

أثارت لوحات إعلانات إشهارية باللغة العربية تخص ترويج مسلسل تلفزيوني إسرائيلي، تشكيات إسرائيليين قرب حيفا، متذريعين بأن كلما يشير إلى ما هو عربي يهددهم، وذلك قبل أن يتم تغيير الإعلان ويعلق من جديد باللغتين العربية والعبرية.

وظهرت لوحات بخلفية سوداء كتبت عليها عبارة "فوضى"، وهو اسم مسلسل تلفزيوني تم بث الجزء الأول منه السنة الماضية، فيما بدأ بث الجزء الثاني مساء أمس الأحد.

ويروي المسلسل قصة مقاتل فلسطيني من حركة حماس الفلسطينية، تقوم وحدة تجسس إسرائيلية بالبحث عنه. ويعكس المسلسل ما يعيشه الإسرائيليون والفلسطينيون في حياتهم اليومية، تحت وطأة الهاجس الأمني، ووقوع هجمات إلى جانب عمليات الجيش الإسرائيلي الليلية داخل المناطق الفلسطينية. وقد حظي المسلسل بنسبة مشاهدة عالية، ويتطرق إلى رؤية معينة للصراع الإسرائيلي العربي.

من جانبها قالت القناة الإسرائيلية التي تبث المسلسل، إن "فوضى" يتطرق إلى العلاقات الصعبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهو يبث بالعربية والعبرية، وإنه من الطبيعي أن يتم الترويج للمسلسل باللغتين.

وفيما قال إسرائيليون إن توظيف كلمات عربية في الإعلان يجعلهم يشعرون بالتهديد، أجاب كاتب قصة المسلسل آفي إيساشاروف قائلا عبر إحدى تغريداته، إنه ليس هناك من يخاف من لغة ما، سوى الحمقى.