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بالفيديو والصور.. احتفالات العالم بـ2018

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شاهد كيف احتفل الناس حول العالم برأس السنة.

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بالفيديو والصور.. احتفالات العالم بـ2018

بالفيديو والصور.. احتفالات العالم بـ2018
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رويترز
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بسبب الفارق في التوقيت، الكبير جدا أحيانا، بين دولة وأخرى، كأن تشرق الشمس في دولة ما بالتزامن مع غيابها عن أخرى، لا يستطيع المرء متابعة جميع الاحتفالات حول العالم برأس السنة الميلادية.

لذلك، اختارت لكم يورونيوز هذا الشريط المصور ومجموعة من الصور للاحتفالات حول العالم.

سيدني - أستراليا:

البداية من العاصمة سيدني، أول مدينة كبرى تدخل العام الجديد، وفي الصورة تظهر الألعاب النارية فوق دار الأوبرا.

احتفالات رأس السنة في العاصمة سيدني بأستراليا
احتفالات رأس السنة في العاصمة سيدني بأستراليا رويترز

بيونغ يانغ - كوريا الشمالية:

تظهر في الصورة الألعاب النارية فوق نهر "تيدونغ"، فيما يلتقط الزوار صورا أمام منحوتة جليدية على شكل صاروخ بالستي، في ساحة كيم إيل سونغ.

احتفالات رأس السنة في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية
احتفالات رأس السنة في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية رويترز

ريو دي جانيرو - البرازيل:

تظهر الصورة تجمع الناس على شاطئ "كوباكابانا" الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لمشاهدة الألعاب النارية.

احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو بالبرازيل
احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو بالبرازيل رويترز

نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية:

صورة للاحتفالات في الساحة الأشهر في نيويورك، "تايمز سكوير".

احتفالات رأس السنة في تايمز سكوير بولاية نيويورك الأمريكية
احتفالات رأس السنة في تايمز سكوير بولاية نيويورك الأمريكية رويترز

فالبريسو - تشيلي:

الألعاب النارية في مدينة فالبريسو الساحلية في تشيلي.

احتفالات رأس السنة على ساحل مدينة فالبريسو في تشيلي
احتفالات رأس السنة على ساحل مدينة فالبريسو في تشيلي رويترز

ريكيافيك - آيسلندا:

الألعاب النارية في سماء العاصمة الآيسلندية.

احتفالات رأس السنة في العاصمة ريكيافيك بآيسلندا
احتفالات رأس السنة في العاصمة ريكيافيك بآيسلندا رويترز

لندن - بريطانيا:

الألعاب النارية خلف برج الملكة إليزابيث، والمعروف باسم "بيغ بن".

احتفالات رأس السنة في العاصمة البريطانية لندن
احتفالات رأس السنة في العاصمة البريطانية لندن رويترز

باريس - فرنسا:

الألعاب النارية فوق قوس النصر في جادة "الشانزليزيه" الشهيرة.

احتفالات رأس السنة في العاصمة الفرنسية باريس
احتفالات رأس السنة في العاصمة الفرنسية باريس رويتز

برلين - ألمانيا:

الألعاب النارية أعلى منحوتة "كوادريغا" الموجودة فوق بوابة براندنبورغ الشهيرة.

احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين
احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين رويترز

بيروت - لبنان:

الألعاب النارية في سماء العاصمة اللبنانية.

احتفالات رأس السنة في العاصمة اللبنانية بيروت
احتفالات رأس السنة في العاصمة اللبنانية بيروت رويترز

دبي - الإمارات العربية المتحدة:

الأضواء تشكل علم دولة الإمارات على برج خليفة في دبي.

احتفالات رأس السنة في دبي بالإمارات العربية المتحدة
احتفالات رأس السنة في دبي بالإمارات العربية المتحدة رويترز

الوكالات • رويترز