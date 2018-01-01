بالفيديو والصور.. احتفالات العالم بـ2018

بسبب الفارق في التوقيت، الكبير جدا أحيانا، بين دولة وأخرى، كأن تشرق الشمس في دولة ما بالتزامن مع غيابها عن أخرى، لا يستطيع المرء متابعة جميع الاحتفالات حول العالم برأس السنة الميلادية.
لذلك، اختارت لكم يورونيوز هذا الشريط المصور ومجموعة من الصور للاحتفالات حول العالم.
سيدني - أستراليا:
البداية من العاصمة سيدني، أول مدينة كبرى تدخل العام الجديد، وفي الصورة تظهر الألعاب النارية فوق دار الأوبرا.
بيونغ يانغ - كوريا الشمالية:
تظهر في الصورة الألعاب النارية فوق نهر "تيدونغ"، فيما يلتقط الزوار صورا أمام منحوتة جليدية على شكل صاروخ بالستي، في ساحة كيم إيل سونغ.
ريو دي جانيرو - البرازيل:
تظهر الصورة تجمع الناس على شاطئ "كوباكابانا" الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لمشاهدة الألعاب النارية.
نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية:
صورة للاحتفالات في الساحة الأشهر في نيويورك، "تايمز سكوير".
فالبريسو - تشيلي:
الألعاب النارية في مدينة فالبريسو الساحلية في تشيلي.
ريكيافيك - آيسلندا:
الألعاب النارية في سماء العاصمة الآيسلندية.
لندن - بريطانيا:
الألعاب النارية خلف برج الملكة إليزابيث، والمعروف باسم "بيغ بن".
باريس - فرنسا:
الألعاب النارية فوق قوس النصر في جادة "الشانزليزيه" الشهيرة.
برلين - ألمانيا:
الألعاب النارية أعلى منحوتة "كوادريغا" الموجودة فوق بوابة براندنبورغ الشهيرة.
بيروت - لبنان:
الألعاب النارية في سماء العاصمة اللبنانية.
دبي - الإمارات العربية المتحدة:
الأضواء تشكل علم دولة الإمارات على برج خليفة في دبي.