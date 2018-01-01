أشعلت صور شرطي هندي وهو ينظم المرور على وقع رقصات مايكل جاكسون قنوات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي التي تداولته بشدة. وأشارت تلك المواقع إلى أنّ سبب نقل لقطات للشرطي وهو يرقص يعود إلى "طرافة" الحادثة التي لم تتعود عليها الشوارع الهندية.
مايكل جاكسون ينظم حركة المرور في الهند
بثت قنوات اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صور شرطي هندي وهو ينظم المرور ويرقص على وقع حركات مايكل جاكسون. الشرطي الطريف أكد أنّ اسلوبه في العمل كان سببا في تقليل حوادث المرور كما ساهم في التقليل من ارتكاب الهفوات المرورية في الشوارع.
مايكل جاكسون ينظم حركة المرور في الهند
Point of view
لقد كنت من محبي مايكل جاكسون لسنوات وشرعت في تقليد رقصاته لضبط حركة المرور قبل 12 عاما، في البداية، كان الناس مندهشين، لكن هذه الطريقة صنعت العجائب وعلى مر السنين اكتسبت شعبية".شرطي هندي
ويتعلق الأمر بالشرطي رانغيت سينغ الذي لفت أنظار المارة في الشوارع الفوضوية في الهند عن طريق تقليده لحركات مستوحاة من رقصات مايكل جاكسون الشهيرة.
وأكد سينغ لوسائل الإعلام قوله: "لقد كنت من محبي مايكل جاكسون لسنوات وشرعت في تقليد رقصاته لضبط حركة المرور قبل 12 عاما"، مضيفا: "في البداية، كان الناس مندهشين، لكن هذه الطريقة صنعت العجائب وعلى مرّ السنين اكتسبت شعبية".
وأشار الشرطي الطريف رانغيت سينغ إلى صعوبة المهمة التي يقوم بها على خلفية صعوبة الحفاظ على حركة المرور وسط الضجيج وسائقي السيارات المتهورين، إلاّ أنه أكد أنّ " ولكن الرقصات تمتع الركاب والسائقين".
واعتبر الشرطي الطريف أنّ رقصه كمايكل جاكسون وهو ينظم المرور لا يهدف للإمتاع فقط، بل لقد نجحت في تقليل عدد المخالفات المرورية في تقاطع المحكمة العليا، حيث ينظم المرور في معظم الأيام.