روحاني: للشعب الإيراني "مطلق الحرية" في الاحتجاج

في أول رد فعل علني له على الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أيام ضد الحكومة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد السلطات، لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو إتلاف الممتلكات العامة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله لمجلس الوزراء، إن "الشعب له مطلق الحرية في انتقاد الحكومة والاحتجاج لكن يجب أن تكون احتجاجاتهم على نحو يحسن الوضع في البلاد ومعيشتهم"..

وأضاف الرئيس الإيراني: "الانتقاد يختلف عن العنف وإتلاف الممتلكات العامة".

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لليوم الرابع على التوالي..

واستمرت مظاهرات مناهضة للحكومة في العديد من المدن والبلدات الإيرانية، في تحد لتحذير السلطات من حملة صارمة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وهددت السلطات الإيرانية الأحد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، كما نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع، قوله إن السلطات ستقيد استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل مؤقتا، لمواجهة الاحتجاجات.

وتمثل هذه الاحتجاجات أحد أبرز التحديات للزعامة الدينية، منذ الاضطرابات المطالبة بالإصلاح عام 2009، التي تعرف باسم "الثورة الخضراء".

ويحتج عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء البلاد، منذ يوم الخميس، ضد النخبة الدينية غير المنتخبة في الجمهورية الإسلامية، والسياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة.

حل المشاكل سيأخذ وقتا..

وبحسب الوكالة الإيرانية، قال روحاني إن "حل المشاكل ليس بالأمر السهل وسيأخذ وقتا. على الحكومة والشعب أن يساعدا بعضهما البعض لحل هذه المشاكل".

كما انتقد روحاني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أيد فيها الاحتجاجات.

وقال: "إن هذا الرجل في أمريكا الذي يتعاطف اليوم مع شعبنا نسي أنه وصف الشعب الإيراني بالإرهابيين قبل أشهر قليلة. هذا الرجل الذي يقف قلبا وقالبا ضد الأمة الإيرانية لا حق له في أن يتعاطف مع الإيرانيين".