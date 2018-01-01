رد فعل غير معتاد من سول بشان كلمة الزعيم الكوري

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قوله إن سول ترحب بالكلمة التي ألقاها كيم جونج أون بمناسبة العام الجديد وأثار خلالها احتمال إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بيونجتشانج بالشطر الكوري الجنوبي.

كان كيم هدد الولايات المتحدة يوم الاثنين بأن هناك "زرا نوويا" على مكتبه جاهزا للاستخدام إذا كان أمن كوريا الشمالية مهددا لكنه قال إنه "منفتح على الحوار" مع سول وقد يرسل بعثة كورية شمالية إلى الأولمبياد الشتوي في إطار جهود للحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم "وبالنسبة للعلاقات بين الشمال والجنوب فعلينا الحد من التوترات العسكرية على شبه الجزيرة الكورية لخلق بيئة سلمية. على الشمال والجنوب بذل الجهود".

وأضاف كيم أنه سيبحث إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة بيونجتشانج بكوريا الجنوبية في فبراير شباط.

وقال "مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ستكون فرصة جيدة لإظهار وحدة الشعب ونتمنى النجاح للألعاب. ربما يجتمع مسؤولون من الكوريتين على وجه السرعة لمناقشة إمكانية ذلك".

كان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ذكر أن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي سيضمن الأمن للدورة واقترح الشهر الماضي أن تؤجل سول وواشنطن مناورات عسكرية كبيرة إلى ما بعد دورة الألعاب بعدما وصف الشمال المناورات بأنها استعداد للحرب.

وبدلا من تشجيع الإجراءات الأمريكية "التي تهدد الأمن والسلام على شبه الجزيرة الكورية" قال كيم في كلمته التي نقلها التلفزيون إنه يتعين على سول الاستجابة للمبادرات التي يقدمها الشمال.