بعد الفضيحة التي لحقت بشركة "أبل"، حول تعمدها إبطاء أداء هواتفها القديمة الطراز، إليكم ما يمكن عمله لتفادي بطء الجهاز.
خطوات بسيطة لكنها عملية تلك التي نشرها موقع "الاندبندنت" البريطاني، كالتالي:
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اشحن البطارية:
أولا، توقف عن شحن هاتفك خلال الليل، لأن بطارية الهاتف تنخفض قيمتها منذ أول عملية شحن. لذلك، لابد من تقليل عدد مرات الشحن.
استبدل البطارية:
قد تفقدك هذه الخطوة ضمان شركة أبل لهاتفك، لكنها لن تكلفك الكثير، وتبقى أقل تكلفة بالتأكيد من شراء هاتف جديد.
اشترِ هاتفا أقل سعرا:
يمكنك أيضا التخلي عن هاتف ايفون تماما، لأن امتلاك جهاز صُنع ليتم إبطاء أدائه لاحقا أمر لابد من تفاديه.