وفاة صحفي مصري بارز في الإمارات

توفي الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع اليوم الاثنين في أحد مستشفيات دبي بدولة الإمارات عن عمر 84 عاما بعد صراع مع المرض. والكاتب البارز من مواليد محافظة السويس عام 1934، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 ثم انخرط في العمل الصحفي بعدة مؤسسات.

شغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام ورئيس تحريرها لسنوات طويلة كما كان نقيبا للصحفيين لدورات متتالية. كما أجرى أحاديث صحفية مع العديد من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزارات، وله مقالات كثيرة معنية بقضايا قومية وعالمية في مجال السياسة والاقتصاد.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير، أُتهم نافع في قضايا فساد مالي، وتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام.

وقررت النيابة المصرية عام 2013 بوضع نافع على قوائم ترقب الوصول بعد إتهامه بالاستيلاء على المال العام في قضية تتعلق بمنحه هدايا باهظة لرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ولنافع عدة مؤلفات منها (رياح الديمقراطية) و(سنوات الخطر) كما ترجم كتاب (شركاء في التنمية).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه خضع لعدة عمليات جراحية كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي بعد إصابته بأورام سرطانية.

وقال نجله عمر في تصريحات صحفية إن أباه توفي حوالي الساعة الواحدة اليوم الاثنين وإن إجراءات إعادة جثمانه لمصر توشك على الانتهاء.