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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يشن هجوما عنيفا على باكستان ويتهمها بخداع الولايات المتحدة

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ترامب يشن هجوما عنيفا على باكستان ويتهمها بخداع الولايات المتحدة

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ترامب يشن هجوما عنيفا على باكستان ويتهمها بخداع الولايات المتحدة

ترامب يشن هجوما عنيفا على باكستان ويتهمها بخداع الولايات المتحدة
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