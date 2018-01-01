بالفيديو: تجاهل إظهار علم قطر على برج خليفة في احتفالات رأس السنة

أظهر فيديو لاحتفالات إمارة دبي برأس السنة، إضاءة برج خليفة بأعلام دول الخليج العربية، باستثناء علم دولة قطر.
وقال محللون إن الأمر قد يعود إلى الخلاف الذي تشهده دول الخليج، منذ حزيران/يونيو الماضي.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
ومن حينه، اتخذت الدول الأربع عدة إجراءات، منها وقف جميع رحلاتها من وإلى قطر، وإغلاق المجال الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية، ما دعا الأخيرة إلى وصف الأمر بالحصار.
كما انعكست الخلافات بين الدول على مجلس التعاون الخليجي، ففيما حضر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، انسحب زعماء البحرين والإمارات والسعودية من القمة، وخفضت الدول الثلاث تمثيلها.