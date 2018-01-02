حبس متهم بقتل 11 شخصا في هجوم كنيسة مارمينا على ذمة التحقيق

"لقد كنت من محبي مايكل جاكسون لسنوات وشرعت في تقليد رقصاته لضبط حركة المرور قبل 12 عاما، في البداية، كان الناس مندهشين، لكن هذه الطريقة صنعت العجائب وعلى مر السنين اكتسبت شعبية"."

رانغيت سينغ شرطي هندي