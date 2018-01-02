حبس متهم بقتل 11 شخصا في هجوم كنيسة مارمينا على ذمة التحقيق

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت يوم الثلاثاء بحبس متهم بتنفيذ هجوم على كنيسة وقتل 11 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال مصدر "وجهت إليه تهم القتل العمد والشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص واستعمالهما في نشاط إرهابي".
ووقع الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه يوم الجمعة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة. وقالت وزارة الداخلية إن المهاجم أصيب بالرصاص وهو يهاجم كنيسة مار مينا.
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وقالت المصادر الأمنية والكنيسة إن المهاجم قتل اثنين من المواطنين المسيحيين في متجر ثم هاجم الكنيسة التي تبعد بضعة كيلومترات.
وأصيب نحو أربعة في الهجوم.