قالت الداخلية الفرنسية إنّه تمّ الاعتداء على شرطيين من بينهما إمرأة، حيث تعرضا، خلال ليلة رأس السنة، للاعتداء والضرب المبرح على يد عشرات من الأشخاص أثناء تدخلهما لفض شجار اندلع بضاحية شامبينيي سور مارن الباريسية، وهي الأعمال التي دانها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفا إياها بالاعتداءات الجبانة والمجرمة.