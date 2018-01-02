ازمة في مطارات أمريكية بسبب عطل فني

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة في عدة مطارات عادت إلى العمل بشكل كامل بعد تعطل دام لنحو ساعتين يوم الاثنين مما تسبب في طوابير طويلة من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة بعد عطلات نهاية العام.

وذكرت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر إلى ان جميع المسافرين خضغوا لإجراءات الفحص وفقا للضوابط الأمنية المطلوبة.

وقالت الإدارة في بيان إن تعطل الشبكة بدأ في حوالي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش وتم حله في حوالي الساعة 0230 بتوقيت جرينتش.

وأضافت أن جميع المطارات عادت للعمل بعد فترات انتظار للمسافرين كانت أطول من المعتاد.

وقالت الإدارة "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن تعطل الخدمة كان نتيجة عمل تخريبي".

ولم تذكر تفسيرا لتعطل الخدمة وقالت إنه جرى التعامل مع المسافرين من خلال إجراءات بديلة.

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ونشر مسافرون قادمون إلى الولايات المتحدة صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك ومطار هارتفسيلد جاكسون أتلانتا الدولي.

وقالت مطارات أخرى إنها تأثرت أيضا منها مطار دنفر الدولي. كان عطل مماثل قد أصاب أجهزة الكمبيوتر قبل نحو عام.