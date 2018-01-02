مسؤول إيراني يهاجم ترامب ويذكره "بملايين الجائعين" في الولايات المتحدة

شن السفير الإيراني في المملكة المتحدة، حميد بعيد نجاد، هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر تغريدتين عبر "تويتر".

وجاء في إحدى التغريدتين اللتين نشرهما نجاد: "بعد أن أهان ترامب الأمة الإيرانية بوصفها ’إرهابية‘، ها هو ينعت الإيرانيين بـ’الجائعين للطعام‘".

وأضاف: "من السيء تذكيره (ترامب) أن واحدا من أصل ثمانية، أي حوالي 42 مليون شخصا، من ضمنهم 13 مليون طفل، جائعون في الولايات المتحدة اليوم".

وفي تغريدة أخرى، أعاد السفير نشر تغريدة لوكالة أسوشيتد برس، تتحدث عن الأوضاع السيئة في بويرتو ريكو، بعد مرور ثلاثة أشهر على الإعصار "ماريا".

وعلق نجاد على الخبر بالقول: "بعد مرو ثلاثة أشهر على إعصار بويرتو ريكو، نصف السكان لا يزالون دون كهرباء. يجب تشجيع السيد ترامب على العمل أكثر لحل مشاكل الشعب الأمريكي بدلا من التركيز على مشاكل الأمم الأخرى".

جائعون للغذاء وللحرية..

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق عدة تغريدات، تضمنت هجوما على سياسة سلفه أوباما، خاصة فيما يتعلق بإيران، في سياق اندلاع احتجاجات في مختلف المدن والبلدات الإيرانية.

وأبدى ترامب "دعمه الكامل" للاحتجاجات، معتبر أنه حان وقت التغيير في البلاد.

ومما جاء في تغريدات ترامب: "فشلت ايران على كل المستويات، على رغم الصفقة الرهيبة التي وقعتها إدارة أوباما. لقد قُمع الشعب الإيراني العظيم لسنوات عدة. إنهم جائعون للغذاء والحرية. وإلى جانب حقوق الإنسان، يجري نهب ثروة إيران. لقد حان وقت التغيير!"